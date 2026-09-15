Primo Piano MN - Verso Milan-Benfica: nessuna sorpresa dalla rifinitura, tutti a disposizione di Amorim. Le ultime da Milanello

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In vista della prima partita di Europa League di domani contro il Benfica, il Milan sta svolgendo la rifinitura a Milanello. Tutti a disposizione di Amorim

Dopo il pareggio in rimonta contro la Lazio, per il Milan è arrivato il momento del debutto stagionale in Europa League in programma domani sera a San Siro contro il Benfica. In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, iniziata con un breve discorso di Ruben Amorim alla squadra, alla quale stanno partecipando tutti i giocatori della rosa milanista. Il tecnico portoghese avrà dunque tutto il gruppo a disposizione per l'esordio in Europa League. Nel Centro Sportivo di Carnago si respira grande serenità in vista della partita contro il Benfica.

VERSO MILAN-BENFICA: GABBIA E MOREIRA TITOLARI

Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Ruben Amorim che è in programma alle 14 a Milanello (con lui parlerà anche Gonçalo Ramos), rispetto all'ultima gara di campionato contro la Lazo ci saranno novità in tutti i reparti. In difesa, per esempio, ritroverà una maglia da titolare Matteo Gabbia che giocherà al centro della retroguardia milanista con al suo fianco Mario Gila e Stahinja Pavlovic. Sulla fasce, Samuel Chukwueze dovrebbe essere confermato a destra, mentre a sinistra dovrebbe esserci Diego Moreira al posto di Pervis Estupinan.

VERSO MILAN-BENFICA: PULISIC IN CAMPO DAL PRIMO MINUTO

Novità importante anche a centrocampo e sulla trequarti: in mezzo al campo, al fianco di Adrien Rabiot, Yunus Musah potrebbe essere preferito a Luka Modric, mentre alle spalle di Gonçalo Ramos, ex della partita, ci saranno Alphadjo Cisse e Christian Pulisic. Per l'americano, che sabato contro la Lazio ha giocato i suoi primi minuti stagionali, si tratterà della prima partita da titolare dell'annata 2026-2027.