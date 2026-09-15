Milan, contro il Benfica riecco Pulisic dal 1'. Novità anche in difesa e centrocampo

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Nell'esordio di domani del Milan in Europa League contro il Benfica, ci sarà il ritorno dal primo minuto di Christian Pulisic. Dentro anche Gabbia e Moreira

Dopo oltre un anno e mezzo, il Milan è pronto a tornare in campo in Europa. Non è purtroppo la Champions League, ma quest'anno i rossoneri vogliono fare bene anche in Europa League e per questo ci tengono a partire con il piede giusto domani sera contro il Benfica a San Siro nella partita valida per la prima giornata della fase campionato.

VERSO MILAN-BENFICA: PULISIC TORNA DAL PRIMO MINUTO

Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, rispetto alla trasferta in campionato contro la Lazio di qualche giorno fa, Ruben Amorim cambierà qualcosa nella formazione iniziale. La novità più importante è senza dubbio sulla trequarti dove si rivedrà dal primo minuto Christian Pulisic, il quale farà coppia con Alphadjo Cisse alle spalle di Gonçalo Ramos che oggi pomeriggio presenterà la partita in conferenza stampa insieme al tecnico milanista. All'Olimpico, l'americano ha giocato i suoi primi minuti stagionali e ha messo in mostra grande voglia di fare e quella qualità che tanto serve all'attacco rossonero.

VERSO MILAN-BENFICA: DENTRO ANCHE GABBIA E MOREIRA

Altre novità nell'undici titolare del Milan sono previste poi anche in difesa e a centrocampo: dietro ci sarà il ritorno dal primo minuto di Matteo Gabbia che farà rifiatare un po' Koni De Winter. Il difensore italiano è tornato a disposizione di Amorim contro la Lazio dopo aver smaltito l'infiammazione alla caviglia che lo ha tenuto ai box per alcune settimane. L'allenatore portoghese non potrà poi non confermare sulla fascia sinistra Diego Moreira, entrato in campo ad inizio ripresa come Pulisic e decisivo con una doppietta nella rimonta contro i biancocelesti. A destra dovrebbe trovare spazio Samuel Chukwueze, per un Milan molto offensivo che vuole iniziare la sua avventura in Europa League con il piede giusto.