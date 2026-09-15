Prestianni del Benfica estasiato quando ha saputo che il settore ospiti di San Siro sarà pieno

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Gianluca Prestianni, attaccante del Benfica, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo il gol segnato contro il Gil Vicente.

Gianluca Prestianni, attaccante del Benfica, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo il gol segnato contro il Gil Vicente: "Credo sia la cosa meno importante. Per me ciò che conta è che ha vinto la squadra, che sia io a segnare o meno. Questo è il meno. L'importante è che la squadra abbia vinto e che siamo riusciti a regalare una gioia alla gente".

Questo legame di Prestianni con i tifosi del Benfica è speciale fin dal primo minuto. Ora, qui alla fine, chiedono anche un suo ricordo. Che cosa ha da dire sui tifosi che hanno già fatto registrare il tutto esaurito nel settore ospiti per mercoledì per la partita con il Milan e promettono di essere in tantissimi anche a San Siro?

"I tifosi sono molto importanti per il Benfica. Sì, ovviamente. Credo sia stato dimostrato nella prima partita della stagione, quella con l'Académico qui. Penso che lì si sia visto che con la gente a sostenerci siamo al 200%. Loro ti motivano, ti danno una spinta in più, e questa vittoria è proprio ciò che dico: la gente merita di essere così felice perché daremo tutto. Da quando è iniziata la stagione fino alla fine daremo tutto."