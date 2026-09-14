Prof. Perugia: "Modric può essere un problema per il gioco di Amorim. Andava bene per Allegri"

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Il pensiero del Professor Perugia sul Milan dopo l'ultimo weekend di campionato

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il professore Dario Perugia ha parlato dei più importanti temi d'attualità legate alla Serie A, soffermandosi in modo particolare sul Milan dopo il pareggio di Roma contro la Lazio.

Come hai visto il Milan nel pareggio contro la Lazio? Modric può paradossalmente rappresentare un problema per il gioco di Amorim?

"Il secondo tempo ha dimostrato quali saranno le scelte per il futuro, con l'inserimento di altri elementi. Contro la Lazio secondo me ha sbagliato nell'approcciare la gara con due giocatori che però ormai conosce. Estupinan del resto era già stato ceduto al Benfica, con la cessione che però è stata bloccata, e Loftus Cheek non ha dato risposte. Al tecnico però va dato il merito di aver saputo dosare l'ingresso dei giocatori. Detto ciò, Modric può essere un problema per il gioco del portoghese. Andava bene per Allegri, ma non può correre per novanta minuti".