Marchegiani con premura su Cisse: "Diventerà un crack, ma oggi non ha ancora la giusta malizia"
Ai microfoni di Sky Calcio Club, l'ex portiere della Lazio oggi noto opinionista sportivo, Luca Marchegiani, ha commentato così il recente pareggio del Milan all'Olimpico contro i biancocelest. Un estratto del suo pensiero su Alphadjo Cisse:
MARCHEGIANI COMMENTA CISSE
"Nel primo tempo i rossoneri hanno dimostrato di essere assortiti male. Non so perché, non lo so. Pulisic è rientrato adesso e Amorim vede la squadra allenarsi, gestisci i 16 nei 90 minuti e non è detto che non sia giusto tenere Loftus-Cheek per poi far entrare chi ha un passo diverso per sorprendere la difesa avversaria. Quello che penso io del campionato italiano, è che in quella zona di campo in cui fa giocare Loftus-Cheek e Cisse, che diventerà un crack ma non ha ancora la giusta malizia. Loftus-Cheek ha l’esperienza, ma evidentemente non i mezzi".
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