I 5 minuti del Milan: sei gol su sette segnati tra il 64' e il 69'

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Nelle prime quattro giornate di Serie A, sei dei sette gol segnati finora, il Milan di Ruben Amorim li ha realizzati tra il 64' e il 69'