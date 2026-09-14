I 5 minuti del Milan: sei gol su sette segnati tra il 64' e il 69'

I 5 minuti del Milan: sei gol su sette segnati tra il 64' e il 69'MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:00News
di Enrico Ferrazzi
Nelle prime quattro giornate di Serie A, sei dei sette gol segnati finora, il Milan di Ruben Amorim li ha realizzati tra il 64' e il 69'

Il profilo Instagram di DAZN riporta una statistica molto interessante sul rendimento realizzativo del Milan in questo inizio di campionato: sei dei sette gol segnati finora, la squadra di Ruben Amorim li ha realizzati tra il 64' e il 69'. Ecco il dettaglio: 

Alphadjo Cisse in Torino-Milan al 64'
Diego Moriera in Lazio-Milan al 65'
Adrien Rabiot in Torino-Milan al 66'
Diego Moreira in Lazio-Milan a 67'
Alphadjo Cisse in Juventus-Milan al 68'
Gonçalo Ramos in Milan-Venezia al 69'

L'altra rete segnata dal Diavolo è un autogol, ossia quello di Redouane Halhal all'89' in Milan-Venezia. Dunque, nelle prime quattro giornata di Serie A, il Milan di Ruben Amorim non ha segnato nemmeno un gol prima del 64'