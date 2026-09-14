Passerini: "Amorim deve sciogliere i nodi formazione rapidamente, perché il tempo c'è, ma al Milan non è infinito"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla formazione del Milan di Amorim.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla formazione del Milan di Amorim: "Quattro partite: ora è tempo che ci si dia una definizione, anche degli interpreti. Il rodaggio è già complicato di per sé, ma se continui a testare e a sperimentare lo allunghi e basta. Devi trovare un'identità, proprio perché vieni da un'estate di rivoluzioni, hai tanti cambiamenti e hai bisogno di solidità.

Moreira, che la settimana scorsa è partito a destra, ha giocato a sinistra sul suo piede ed è stato devastante: allora o si è sbagliato la volta precedente, o si è stati bravissimi questa volta. Secondo me va trovata una collocazione definita ai tanti interpreti. Rabiot sta meglio tra i trequartisti o a metà campo? Sono questi alcuni dei nodi che Amorim deve sciogliere rapidamente, perché il tempo c'è, ma non è infinito quando sei l'allenatore di un top club come il Milan. La gestione del tempo è una variabile che conta.

È giusto concedere del tempo ed è giusto riconoscerne il bisogno, altrimenti tutti i nostri discorsi sarebbero inutili: il percorso di Fabregas con il Como che si è dato tempo, l'Inter che continua a costruirsi anno dopo anno... Io credo che il tempo sia fondamentale, però conosciamo tutti le regole del gioco. Se sei al Milan, il tempo è limitato. Se a Roma avevi la peggio, ti prendevi critiche che avrebbero guastato il percorso, perché non fare risultato non ti aiuta per la gara successiva. Tutto sommato, quattro partite con due vittorie e due pareggi in trasferta contro Juventus e Lazio (che in questo momento è in testa alla classifica) non sono risultati da buttare via o negativi".