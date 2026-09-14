Bucchioni: "Non funziona più Luka Modric. E dirlo mi dispiace"

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Enzo Bucchioni ha parlato di Milan nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Enzo Bucchioni ha analizzato i temi più importanti di questa quarta giornata di campionato, soffermandosi anche su Modric e le difficoltà che il croato sta riscontrando nel riuscire ad entrare nei meccanismi del nuovo Milan di Ruben Amorim:

"Non funziona più, invece, Luka Modric. E dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno di 41 anni con il calcio di Amorim non c’entra nulla. Come può pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palla in velocità e ripartire? L’allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Poi, vedere in campo Estupinian e Loftus Cheek è un’altra roba che stona. Le soluzioni ci sono".