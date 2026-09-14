Serie A, i giallorossi fanno 4 su 4: Torino-Roma 0-2

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Il risultato di Torino-Roma, match valido per la quarta giornata di Serie A

All'Olimpico Grande Torino i giallorossi di Gian Piero Gasperini sono stati ospiti dei Granata di Ignazio Abate, ex rossonero, nell'anticipo del lunedi di Serie A. Le due squadre hanno dato vita ad una partita molto equilibrata ma vivace, con la Roma che fin dal primo tempo ha spinto per cercare il gol del vantaggio arrivato puntualmente con il solito Malen al minuto 40.

Nella ripresa poi si sono abbassati i ritmi e gli ospiti hanno gestito la partita, trovando poi nel secondo minuto di recupero il gol di Pisilli che ha chiuso i conti. Gasperini e i suoi possono festeggiare il primo posto in classifica ed iniziare a pensare al big match del prossimo weekend che li vedrà ospitare all'Olimpico l'Inter di Christian Chivu.

IL TABELLINO DEL MATCH

TORINO-ROMA 0-2

40' Malen

92' Pisilli