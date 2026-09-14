Behrami polemico con Amorim: "Non so perché stia cercando dei nemici"

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Valon Berhami, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn commentando la comunicazione di Amorim, allenatore del Milan.

Valon Behrami, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn commentando la comunicazione di Amorim, allenatore del Milan: "Lui ha un modo molto moderno, come piace a me. Il problema nasce dal fatto che sta iniziando a mettere sempre le mani avanti prima che succeda qualcosa, nel senso che dice: «Sì, ho bisogno di tempo, io voglio portare il Milan a lottare per lo scudetto, ma sai, prima ho bisogno di tempo. Abbiamo vinto due titoli in vent'anni». Va bene, queste sono già cose che sappiamo, ma la pressione non te la dà la stampa, non te la dà il tifoso, te la dà la storia del club. E tutti vogliono tempo: a Aquilani e a Pisacane serve tempo, tutti hanno bisogno di tempo, però ci sono determinate piazze che te lo concedono.

Ho la sensazione che nella sua comunicazione stia iniziando troppo presto a mettere le mani avanti. Soprattutto, la cosa che magari mi ha dato un po' più fastidio è quando ha detto: «Vi dà fastidio che sono venuto qua a spiegare il calcio a voi?». Per me il calcio non è da spiegare. Il bello del calcio è che io mi faccio ispirare da qualcuno; se inizio a spiegarlo diventa già qualcosa che non va bene. Perciò il fatto che lui abbia detto che dà fastidio... non so perché stia cercando dei nemici".