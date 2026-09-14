Matri: "Se Amorim vuole giocare con Modric, deve adattarsi con un modulo che lo faccia rendere al meglio"

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Alessandro Matri, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn sul rendimento di Luka Modric nel Milan di Amorim

Alessandro Matri, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn sul rendimento di Luka Modric nel Milan di Amorim, in difficoltà nel match di sabato sera contro la Lazio all'Olimpico terminato con un pareggio: "Andrebbe contestualizzato. Se voglio giocare con Modric, probabilmente, anche come allenatore, devo adattarmi a un modulo che lo faccia rendere al meglio. Se voglio impostare la partita sul possesso con Modric in campo, ho bisogno di farlo giocare da play, con due mezzali ai lati che possano aiutarlo, e non con soli due uomini a centrocampo.

Abbiamo parlato dell'importanza di avere un allenatore che sappia adattarsi ai giocatori chiave, perché non sempre si hanno gli elementi adatti alla propria idea di gioco. Per questo motivo io Modric lo utilizzerei davanti alla difesa: è la sua storia, il suo ruolo naturale. Anche in fase difensiva sa dove posizionarsi, dove intercettare le linee di passaggio e dove arriverà il pallone. Altrimenti va troppo a giro per il campo e si trova fuori posizione. Ne faccio una questione di età? Non è una questione di età. Che non passi il messaggio che quest'anno Modric corra meno dell'anno scorso: è proprio una questione di posizione di Modric, di richieste tattiche".