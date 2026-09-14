MN - Costacurta su Pavlovic: "Ha una bella aggressività, ogni tanto c’è bisogno di questo tipo di giocatore, ti dà una sveglia"

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Il nuovo Milan di Ruben Amorim si prepara per la prossima sfida di questa stagione. Dopo il pareggio di Roma contro la Lazio, i rossoneri saranno attesi dall'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. Protagonista sin qui di un buonissimo avvio di campionato, il difensore rossonero Strahinja Pavlović si appresta ad essere nuovamente titolare nella sfida europea contro i portoghesi. Proprio in merito alle qualità e caratteristiche del serbo, Alessandro "Billy" Costacurta ne ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it all'evento di questa sera a Milano in occasione della presentazione dei nuovi capi Boggi che saranno indossati dai giocatori rossoneri e non solo:

COSTACURTA SU PAVLOVIC

"Ha una bella aggressività. Abbiamo poco in comune, io non avevo qualcosa che emergeva: Pavlovic ha forza e aggressività, che sorprendono. Ogni tanto c’è bisogno di questo tipo di giocatore, perché ti dà una sveglia. Baresi era straordinario in questo, dà tantissima energia alla squadra quando parte palla al piede".

IL RICORDO DI FRANCO BARESI

"Ho promesso che porterò avanti la Legacy di Baresi. A me piacerebbe che questi ragazzi facessero il percorso di Franco. Secondo me questo è essere eleganti ed essere una grande squadra, perché i grandi giocatori non perdono energie in altre cose”.