AC Milan e Boggi Milano: una nuova partnership nel segno dell'eleganza

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AC Milan presenta una nuova collaborazione con Boggi Milano, che entra tra i Global Partner del Club in qualità di Official Formalwear Partner

Milano, 14 settembre 2026 – AC Milan presenta una nuova collaborazione con Boggi Milano, che entra tra i Global Partner del Club in qualità di Official Formalwear Partner e, da questa stagione, fornirà le divise di rappresentanza della Prima Squadra maschile, della Prima Squadra femminile e di chi lavora ogni giorno nel Club.



Per AC Milan e Boggi Milano, il concetto di eleganza è profondamente legato alla città di cui portano il nome: cura del dettaglio, misura e uno stile riconoscibile e mai ostentato. Un’attitudine che appartiene all’identità del Club da oltre 125 anni e che Boggi Milano, nato nel 1939, interpreta in chiave contemporanea.



Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Per milioni di persone nel mondo, AC Milan rappresenta Milano. Portiamo con noi il nome della città e i suoi valori, con radici nella tradizione, capacità di innovare e una forte vocazione internazionale. È su questo terreno comune e con l’obiettivo di continuare a crescere sui mercati globali che nasce la partnership con Boggi Milano, che da questa stagione ci accompagnerà nelle occasioni di rappresentanza in Italia e all’estero”.

Claudio Zaccardi, President & Chief Executive Officer e Chief Style and Brand Officer di Boggi Milano: “Questa partnership rappresenta l'incontro naturale tra due brand che condividono un patrimonio di valori comune. Milano è il luogo da cui entrambi prendiamo ispirazione: una città capace di coniugare tradizione e innovazione, eleganza e performance, visione internazionale e una forte identità. Siamo orgogliosi di accompagnare AC Milan in questo nuovo percorso, portando il nostro concetto di stile contemporaneo al fianco di uno dei Club italiani più iconici del calcio mondiale”.



La collezione realizzata per AC Milan traduce l'incontro tra i due marchi in una linea essenziale e distintiva. Tra i capi protagonisti, due abiti Made in Italy: un doppiopetto gessato grigio in tessuto quattro stagioni "Perennial" di Vitale Barberis Canonico, dalla forte identità milanese, completato dalla cravatta rossa; e un doppiopetto grigio lavagna B TECH con dettagli rossi a contrasto e gilet in tessuto tecnico, che unisce performance e sartorialità. Nel corso della partnership, la collezione si arricchirà di look stagionali per accompagnare AC Milan durante tutto il campionato.

I capi Boggi Milano faranno il loro debutto con la Prima Squadra maschile domenica 20 settembre in occasione di Milan-Lecce, in programma a San Siro alle ore 20.45. La Prima Squadra femminile li indosserà per la prima volta nel weekend del 3-4 ottobre, in Milan-Juventus al PUMA House of Football.

About AC Milan

Fondato nel 1899 a Milano, AC Milan è uno dei marchi più iconici e storici dello sport globale. In oltre 126 anni di storia, i successi del Club includono 7 Champions League (secondo miglior risultato nel calcio europeo), 19 titoli di Serie A, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del Mondo FIFA. Attualmente AC Milan disputa le proprie partite casalinghe allo stadio San Siro di Milano ed è impegnato nello sviluppo di un nuovo stadio da 70.000 posti, destinato a diventare uno dei complessi sportivi e di intrattenimento più avanzati al mondo. Grazie ai suoi successi sportivi e all’iconica maglia rossonera, AC Milan è tra i brand sportivi più riconosciuti al mondo, con oltre 550 milioni di tifosi a livello globale. Nell’agosto 2022, RedBird Capital Partners, società di private equity con sede a New York fondata e guidata da Gerry Cardinale, è diventata l’azionista di maggioranza del Club. Nell’ambito dell’acquisizione, RedBird ha coinvolto anche il suo partner storico, i New York Yankees, come investitore di minoranza. AC Milan ha uffici a Milano e Dubai. Per maggiori informazioni, visitare www.acmilan.com.



About Boggi Milano

Boggi Milano è un marchio italiano che vanta 321 punti vendita in oltre 74 Paesi. Il design dei capi Boggi Milano si ispira all'incontro di due elementi chiave: la qualità dei tessuti, con una forte preferenza per le fibre organiche, i materiali riciclati, i tessuti certificati e innovativi, e la ricerca stilistica, applicata alla visione di un nuovo modo di vivere per l'uomo contemporaneo.

