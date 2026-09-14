Marinozzi: "Con Ambrosini abbiamo notato subito allo stadio che Estupinan guarda sempre a sinistra e mai Cancellieri"

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Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Dazn commentando la prestazione del Milan di Amorim contro la Lazio.

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a Dazn commentando la prestazione del Milan di Amorim contro la Lazio: "Il Milan nel primo tempo ha fatto molta fatica per meriti tanti della Lazio e per grossi demeriti del Milan: squadra statica, ferma, estremamente posizionale. C'era pochissimo movimento, pochissimi interscambi, pochissima fluidità e tantissime corse lunghe da dover fare senza palla. Hanno una difficoltà sul lato destro del campo. È ancora più accentuata se giocano insieme Chukwueze, Loftus-Cheek e Modric sul centro-destra, perché le funzioni difensive e le corse che puoi chiedere a Modric sono limitate, essendo un giocatore diverso da un corridore come può essere Musah. Dall'altra parte non puoi mai mettere una toppa perché Estupinan difensivamente si distrae troppo. La giocata del primo gol della Lazio l'avevo notata con Ambrosini durante la partita: Estupinan guarda solo la parte interna, guarda solo il lato sinistro, non guarda mai il lato destro, e Cancellieri era lì senza nessun tipo di ostacolo. Hanno avuto sempre difficoltà in quella parte sinistra del campo. Loftus-Cheek male: ha perso tanti duelli, si è mosso pochissimo, e anche il gol nasce da una sua mancata copertura su Nuno Tavares su imbeccata di Mandas.

Nel secondo tempo entrano giocatori che non possono più uscire da questa squadra, almeno in questo momento. Musah, che era l'ultima ruota del carro, è troppo importante per questo tipo di gioco e Pulisic. Non l'avevamo mai visto perché non stava bene, ma è il giocatore con più facilità di interagire in quella zona e di scambiarsi posizione con i compagni. Sugli esterni c'è bisogno di qualità per esprimere al meglio questo gioco, c'è bisogno di alta qualità. Moreira l'ha portata; Chukwueze la porta a intermittenza, ti dà e ti toglie qualcosina in difesa, ma il Milan, anche nelle scelte in campo del secondo tempo, è più vicino a quello che vuole Amorim come interpretazione della partita e come caratteristiche".