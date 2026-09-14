MN - Grimshaw (Milan Femminile): "Siamo pronte per giocare una grande stagione, perchè il Milan è il club più grande del mondo"
In occasione della presentazione della nuova collaborazione tra AC Milan e Boggi Milano, la redazione di MilanNews.it ha intercettato in esclusiva il capitano del Milan Femminile, Christy Grimshaw. La centrocampista scozzese ha risposto così alle domande dei nostri inviati sul posto:
Sulla nuova stagione
"Stiamo lavorando per giocare una stagione competitiva, vogliamo essere più pronte. Secondo me aiuta il fatto di non aver stravolto tutto e troppo, dovremo sfruttare la forza del gruppo perchè siamo unite più che mai. Non vogliamo commettere gli stessi errori fatti in passato".
Lo stile italiano
"Milano è una città meravigliosa. Quando pensi a Milano ti viene in mente la città della moda e soprattutto il Milan, che è il club più grande del mondo. Credo sia arrivato anche il momento di portare questa nostra eleganza anche in Europa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan