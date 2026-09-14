MN - Grimshaw (Milan Femminile): "Siamo pronte per giocare una grande stagione, perchè il Milan è il club più grande del mondo"

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In occasione della presentazione della nuova collaborazione tra AC Milan e Boggi Milano, la redazione di MilanNews.it ha intercettato in esclusiva il capitano del Milan Femminile, Christy Grimshaw. La centrocampista scozzese ha risposto così alle domande dei nostri inviati sul posto:

Sulla nuova stagione

"Stiamo lavorando per giocare una stagione competitiva, vogliamo essere più pronte. Secondo me aiuta il fatto di non aver stravolto tutto e troppo, dovremo sfruttare la forza del gruppo perchè siamo unite più che mai. Non vogliamo commettere gli stessi errori fatti in passato".

Lo stile italiano

"Milano è una città meravigliosa. Quando pensi a Milano ti viene in mente la città della moda e soprattutto il Milan, che è il club più grande del mondo. Credo sia arrivato anche il momento di portare questa nostra eleganza anche in Europa".