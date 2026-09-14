MN - La promessa di Costacurta: "Porterò avanti la Legacy Baresi"

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Il ricordo di Franco Baresi per tutti i milanisti e non solo, resta ogni giorno più vivo che mai. Questa è infatti la prima stagione che i rossoneri stanno vivendo senza l'eterno numero 6 milanista. Infatti, dopo il pareggio di Roma contro la Lazio, i rossoneri saranno attesi dall'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. Sempre in ricordo di Baresi, il suo ex compagno e grande amico Alessandro Costacurta ne ha parlato così poco fa all'evento a Milano che vede la nuova collaborazione tra AC Milan e Boggi Milano. Un estratto delle sue considerazioni e ricordi su Baresi a MilanNews.it

IL RICORDO DI FRANCO BARESI

"Ho promesso che porterò avanti la Legacy di Baresi. A me piacerebbe che questi ragazzi facessero il percorso di Franco. Secondo me questo è essere elegante ed essere una grande squadra, perché i grandi giocatori non perdono energie in altre cose”.

IL COMUNICATO DI AC MILAN PER BOGGI MILANO

Milano, 14 settembre 2026 – AC Milan presenta una nuova collaborazione con Boggi Milano, che entra tra i Global Partner del Club in qualità di Official Formalwear Partner e, da questa stagione, fornirà le divise di rappresentanza della Prima Squadra maschile, della Prima Squadra femminile e di chi lavora ogni giorno nel Club.



Per AC Milan e Boggi Milano, il concetto di eleganza è profondamente legato alla città di cui portano il nome: cura del dettaglio, misura e uno stile riconoscibile e mai ostentato. Un’attitudine che appartiene all’identità del Club da oltre 125 anni e che Boggi Milano, nato nel 1939, interpreta in chiave contemporanea.



Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Per milioni di persone nel mondo, AC Milan rappresenta Milano. Portiamo con noi il nome della città e i suoi valori, con radici nella tradizione, capacità di innovare e una forte vocazione internazionale. È su questo terreno comune e con l’obiettivo di continuare a crescere sui mercati globali che nasce la partnership con Boggi Milano, che da questa stagione ci accompagnerà nelle occasioni di rappresentanza in Italia e all’estero”.



Claudio Zaccardi, President & Chief Executive Officer e Chief Style and Brand Officer di Boggi Milano: “Questa partnership rappresenta l'incontro naturale tra due brand che condividono un patrimonio di valori comune. Milano è il luogo da cui entrambi prendiamo ispirazione: una città capace di coniugare tradizione e innovazione, eleganza e performance, visione internazionale e una forte identità. Siamo orgogliosi di accompagnare AC Milan in questo nuovo percorso, portando il nostro concetto di stile contemporaneo al fianco di uno dei Club italiani più iconici del calcio mondiale”.



La collezione realizzata per AC Milan traduce l'incontro tra i due marchi in una linea essenziale e distintiva. Tra i capi protagonisti, due abiti Made in Italy: un doppiopetto gessato grigio in tessuto quattro stagioni "Perennial" di Vitale Barberis Canonico, dalla forte identità milanese, completato dalla cravatta rossa; e un doppiopetto grigio lavagna B TECH con dettagli rossi a contrasto e gilet in tessuto tecnico, che unisce performance e sartorialità. Nel corso della partnership, la collezione si arricchirà di look stagionali per accompagnare AC Milan durante tutto il campionato.



I capi Boggi Milano faranno il loro debutto con la Prima Squadra maschile domenica 20 settembre in occasione di Milan-Lecce, in programma a San Siro alle ore 20.45. La Prima Squadra femminile li indosserà per la prima volta nel weekend del 3-4 ottobre, in Milan-Juventus al PUMA House of Football.