Serie A, Fabregas non si ferma più: Como-Parma 2-1

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Il risultato di Como-Parma, anticipo del lunedi di Serie A valevole per la quarta giornata.

Dopo la prima nottata storica in Champions League, condita da una larghissima e dominante vittoria per 4-1 sul Lipsia, Fabregas e i suoi sono tornati al Sinigaglia per affrontare il Parma nell'anticipo del luendi sera, valevole per la quarta giornata di Serie A. Nonostante le fatiche europee che avrebbero potuto incidere sulla prestazione, i padroni di casa hanno fin da subito messo le cose in chiaro e dominato ampiamente gli ospiti. Al minuto 23 è Ramon a segnare il gol del vantaggio per i lariani, in seguito all'ennesimo assist di Nico Paz.

Nel secondo tempo ritmi più bassi con i padroni di casa che hanno gestito la partita, pur rischiando in qualche occasione di prendere il gol del pareggio. Gol che il Parma ha trovato solo al 92' con Romero, reso inutile però ai fini del risultato dal gol di Kaiki che, sette minuti prima, aveva di fatto chiuso la partita. Fabregas può festeggiare per la terza vittoria consecutiva in campionato.

IL TABELLINO DEL MATCH

COMO-PARMA 1-2

23' Ramos

83' Kaiki

93' romero