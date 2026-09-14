Serie A, Como e Roma avvisano l’Inter: la classifica aggiornata
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La classifica aggiornata in seguito alle vittorie di Roma e Como negli anticipi del lunedì di Serie A.
In seguito ai risultati dei due match delle 18:30, questa è la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 12
Lazio 10
Como 10
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0
*una partita in meno
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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