Serie A, Como e Roma avvisano l’Inter: la classifica aggiornata

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Oggi alle 21:00News
di Antonello Gioia
La classifica aggiornata in seguito alle vittorie di Roma e Como negli anticipi del lunedì di Serie A.

In seguito ai risultati dei due match delle 18:30, questa è la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 12
Lazio 10
Como 10
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0

*una partita in meno