Serie A, due squadre a punteggio pieno: la classifica aggiornata
La classifica aggiornata di Serie A in seguito alla conclusione della quarta giornata di Serie A.
Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati della quarta giornata di Serie A.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 12
Inter 12
Lazio 10
Como 10
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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