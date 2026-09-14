Serie A, due squadre a punteggio pieno: la classifica aggiornata

Serie A, due squadre a punteggio pieno: la classifica aggiornata
Ieri alle 23:00News
di Antonello Gioia
La classifica aggiornata di Serie A in seguito alla conclusione della quarta giornata di Serie A.

Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati della quarta giornata di Serie A.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 12
Inter 12
Lazio 10
Como 10
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0