Serie A, i nerazzurri rispondono a Como e Roma: Inter-Udinese 5-3

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Il risultato del posticipo del lunedi tra Inter e Udinese.

Dopo le vittorie di Como e Roma ai danni di Parma e Torino, poco fa l'Inter di Chivu ha battuto l'Udinese con un'altra rimonta. Dopo essere passati in svantaggio per due a zero, i nerazzurri pareggiano i conti nel primo tempo e conquistano il vantaggio nella ripresa con il gol di Thuram. Pio Esposito realizza poi il gol che chiude la partita, il gol del 4-2. Alla fine si aggiunge alla festa anche Bonny che sigla il suo primo gol in questo campionato. Non è l'ultimo gol della partita però perché al 90' Gueye segna il 5-3 per gli ospiti.

TABELLINO DEL MATCH

INTER-UDINESE 5-3

9' Abankawah

16' Ekkelenkamp

26' Augusto

35' Barella

57' Thuram

67' Esposito

78' Bonny

91' Gueye