MN - Pastore pungente: "Loftus-Cheek giocatore inspiegabile"

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Dopo il recente pareggio in campionato contro la Lazio, il Milan di Ruben Amorim si prepara all'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. In vista di questo importante incontro, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il giornalista ed opinionista sportivo Giuseppe Pastore. Ecco un estratto delle sue considerazioni su Loftus-Cheek:

Mercoledì arriva il Benfica

"Partita importante ma non decisiva, anche il pareggio non sarebbe un brutto risultato. Mi aspetto Moreira, Pulisic e Musah titolari. Non credo che Amorim rinuncerà a Ramos, forse sotto punta vedremo Saelemaekers, ma sono idee mie. Vorrei vedere un Milan un po' rinfrancato dal pareggio di Roma, i rossoneri spero ne siano usciti rinforzati visto che non si è perso. Il Milan ha bisogno di altro. Loftus-Cheek è inspiegabile, io sono rimasto alla stagione con Pioli quando andò in doppia cifra. Da lì non ricordo più nulla di positivo, non ha mai convinto con quattro allenatori diversi. Ha un fisico importante ma non è mai cattivo, è trotterellante. Su Estupinan io continuo a dire che sia un giocatore migliore di quello che sembra, anche se commette davvero errori goffi e gravi. Il Milan è ovvio che dovrebbe miglioare lì, ha scelto Moreira e vediamo come andrà..".