Ramos: "Stiamo creando una bella intesa e col passare del tempo miglioreremo ancora"

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Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa

Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Qual è il modo in cui ti può aiutare la squadra a rendere al meglio?

"Il focus non deve essere su di me e sul fatto che segno molto o meno, ma credo che la cosa più importante sia sempre la vittoria della squadra. Penso che se tutti corriamo e lavoriamo tanto in modo intelligente e di squadra, possiamo fare qualcosa di grande in questa stagione. Stiamo creando una bella intesa e con il passare del tempo miglioreremo ancora. E poi, senza dubbio, i miei gol, i miei assist, le reti della squadra e le vittorie inizieranno ad arrivare. Penso che questo sia l'aspetto più importante".