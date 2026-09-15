Borghi fa notare: “Il Milan deve andare ad un ritmo alto per le idee di Amorim, la prudenza non ha funzionato”
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Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.
“Il Milan invece cosa ha detto in questa partita? Ha detto che il lavoro da fare c'è, che le idee di Amorim sono idee che devono essere supportate da una squadra che va a ritmo alto e che guarda in avanti. Perché le scelte per la partita di Roma sono state scelte un pochino ad esplorare qualche prudenza in più e con Rabiot messo in mezzo al campo, però con Loftus-Cheek sulla trequarti e con la soluzione ancora di Estupinian come laterale sinistro. Però un tempo del Milan è stato è stato orribile e infatti Amorima ha cambiato tre uomini all'intervallo”.
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