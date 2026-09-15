Amorim: "Tutti sapevano che non avrei allenato a breve, poi è arrivato il Milan..."

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L'intervista di Sport TV a Ruben Amorim prima di Milan-Benfica

Il passato contro il presente, sperando che possa essere a lungo anche il futuro: Milan-Benfica sarà sicuramente una partita speciale per mister Ruben Amorim. Il tecnico rossonero, alla vigilia della sfida di Europa League, è stato intervistato da Sport TV a Milanello.

Sul Benfica:

"Prima di tutto, giocano molto bene, sono molto forti. Hanno bisogno di tempo per cambiare molte cose. C'erano giocatori che giocavano già a occhi chiusi, e un allenatore ha bisogno di tempo per farlo. Hanno capacità offensive, ma stanno cambiando alcune cose, e bisogna avere pazienza. I cicli sono così. Prima che sia veramente finita, bisogna prima iniziare a fare qualcosa. Certo, la vedo in modo positivo. Seguo il campionato, e l'affetto per lo Sporting c'è, anche se sono ancora molto arrabbiati con me. Quello che mi hanno dato e quello che ho vissuto lì non cambierà. Hanno bisogno di tempo, e la gente deve dargliene. È impossibile costruire qualcosa senza tempo".

Senti di doverti far perdonare dalla gente dello Sporting?

"Mi metto nei guai ogni volta che parlo! Tutti conoscono la storia e forse oggi farei le cose diversamente, ma una persona matura nel tempo e a volte nella vita succedono delle cose. Non si tratta del fatto di essere andato a Manchester, ma di come sono andate le cose. Capisco che quando ami qualcuno ti senti tradito. Fa parte del calcio. Mio figlio è un tifoso dello Sporting e devo guardare le partite ogni fine settimana, ma non c'è modo di rimediare. Sono felice della mia vita e lo sono anche loro. Hanno solo bisogno di tempo perché stanno ricostruendo qualcosa di speciale".

Su Marco Silva:

"Conosco bene l'allenatore perché ho giocato contro di lui l'anno scorso e si trova in un momento di grande maturità. Avevo già visto come lavorava in Inghilterra ed è chiaramente in un momento molto positivo. Conosco già l'identità della squadra perché ho visto le loro partite e ovviamente è necessario studiare gli avversari, soprattutto quelli molto forti che non giocano nel nostro campionato, in modo che i giocatori sappiano individualmente cosa fare in ogni partita. È anche un club iconico, con molta pressione, in un paese diverso, ma abbiamo molte similitudini. Portoghesi e italiani hanno molte cose in comune. Mi sento a casa qui. C'è un'atmosfera molto familiare e questo mi aiuta molto. Mi ricorda un po' il rapporto che avevo con le persone dello Sporting e questo mi aiuta a essere più felice, a prescindere dai risultati. Sto bene, so che la pressione e il minimo passo falso sono difficili. Fa parte del gioco. È il prezzo da pagare per allenare grandi club".

Quest'estate potevi allenare il Benfica dopo l'addio di Mourinho?

"Ho sempre detto che non avrei allenato in Portogallo e tutti lo sapevano. Non c'è stata nessuna offerta, ed era di dominio pubblico. Mourinho aveva un contratto, se n'è andato, Marco Silva è diventato l'opzione principale, e questa è una questione chiusa. Non avevo intenzione di allenare, il Milan mi ha chiamato e mi ha convinto. Questo è ciò che voglio chiarire. Non ha senso discuterne perché tutti nel mondo del calcio sapevano che non avrei allenato, soprattutto in Portogallo, perché sentivo che non era il momento giusto e non me la sentivo di allenare in quel momento. Poi è arrivata l'offerta, e tutti sanno che gli allenatori prendono una decisione e poi 10 giorni dopo ne prendono un'altra. E io ho deciso di accettare".