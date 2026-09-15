Verso Milan-Benfica, tanti cambi per Amorim nella formazione provata. Le ultime da Sky

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Tanti cambi e parecchie rotazioni nella formazione provata da Amorim in vista della sfida di Europa League col Benfica

Stando alle prove effettuate oggi, racconta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, Amorim farà diverse rotazioni per la sfida di domani sera contro il Benfica. Se questa probabile dovesse essere confermata allora ci sarebbero diverse esclusioni eccellenti, a partire da quella di Mario Gila: al suo posto provato Filippo Terracciano. Possibile panchina anche per Modric, Rabiot e Moreira: si va verso alla coppia Musah-Jashari a centrocampo e Bartesaghi a sinistra. Pulisic ancora in panchina, c'è Hutchinson dietro Ramos.

VERSO MILAN-BENFICA, LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano F, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Gila, Gabbia, Tomori, Diawara, Estupinan, Moreira, Modric, Rabiot, Comotto, Loftus-Cheek, Pulisic, Saelemaekers, Camarda. All: Ruben Amorim.