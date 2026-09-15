Ramos: "È la prima volta nella mia vita che tiferò contro il Benfica"
Un passato importante ed un affetto mai nascosto per il Benfica: quella di domani sera sarà una partita speciale per Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan e colpo più importante della storia del Club. Il centravanti è stato intervistato da Sport TV e queste sono le sue dichiarazioni:
Ramos spiega che, per la prima volta nella sua vita, si troverà nella situazione di volere che il Benfica perda:
"È la prima volta nella mia vita che tiferò contro il Benfica e che vorrò che perda. Senza dubbio è una partita speciale. Ho trascorso gran parte della mia vita al Benfica Campus. Sarà bello rivedere alcune facce conosciute e sarà una partita speciale".
Sul suo passaggio al Milan:
"Prima di tutto volevo avere più minuti. Al PSG, con la quantità di opzioni che avevamo, non era possibile. È una nuova sfida, una nuova opportunità. Qui è una nuova vita. L’adattamento può richiedere un po’ di tempo, ma mi sento bene e sono molto felice".
Infine, Ramos ha indicato anche un obiettivo personale importante: conquistare un posto da titolare nella nazionale portoghese. Secondo l’attaccante, giocare con continuità e avere un ruolo importante nel Milan potrebbe avvicinarlo a questo traguardo:
"È chiaramente un obiettivo. Se gioco e sono importante nel club in cui mi trovo, sono più vicino a essere titolare in nazionale e ad aiutare la squadra nelle migliori condizioni".
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