Borghi analizza: “Nel primo tempo il Milan ha sofferto in maniera terrificante, vi spiego un aspetto tattico che lo ha mandato in tilt”

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Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.

“Nel primo tempo il Milan era una squadra scollata, squadra poco intensa, squadra che soffriva in maniera terrificante situazioni sì che possono metterti in difficoltà, ma che possono anche essere lette meglio, ovvero la presenza in un 4-3-3 degli esterni d'attacco che vengono dentro al campo e che quindi si piazzano per un 3-4-2-1 fra il centrale esterno, se mi passate la definizione, e il laterale. Quella è una situazione che proprio nel duello fra questi due sistemi di gioco può creare delle difficoltà. Abbiamo visto anche in Fenerbahce-Roma la posizione di Greenwood fra Wesley ed Hermoso era una posizione molto difficile da leggere. Questa è una cosa per la quale devi avere letture veloci e prendere decisioni e il Milan non l'ha letta mai. Non l'ha letta assolutamente mai”.