Gila esalta Modric: "È sorprendente, un onore giocare con lui"

vedi letture

Il difensore rossonero Mario Gila ha spiegato cosa significa avere come compagno di squadra un campione come Luka Modric

Intervistato dal sito della UEFA in vista dell'esordio in Europa League del Milan, Mario Gila ha parlato così di Luka Modric: "È sorprendente pensare di essere oggi compagno di squadra di una figura così importante. Con il passare del tempo ti rendi conto che stai realizzando i tuoi sogni, giocando al fianco di persone che hai conosciuto da bambino. È un onore giocare con lui, imparare da lui e parlargli.

È una persona incredibilmente umile e penso che possa aiutarmi molto, sia personalmente che come squadra. Dopo una carriera come la sua, continua a correre per ogni pallone e a dare tutto in ogni giocata. È una mentalità molto positiva, ed è quella giusta per raggiungere i grandi traguardi che ha raggiunto. Puoi vincere o perdere, ma l'intenzione di dare tutto deve esserci sempre".