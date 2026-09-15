Gila esalta Modric: "È sorprendente, un onore giocare con lui"
Intervistato dal sito della UEFA in vista dell'esordio in Europa League del Milan, Mario Gila ha parlato così di Luka Modric: "È sorprendente pensare di essere oggi compagno di squadra di una figura così importante. Con il passare del tempo ti rendi conto che stai realizzando i tuoi sogni, giocando al fianco di persone che hai conosciuto da bambino. È un onore giocare con lui, imparare da lui e parlargli.
È una persona incredibilmente umile e penso che possa aiutarmi molto, sia personalmente che come squadra. Dopo una carriera come la sua, continua a correre per ogni pallone e a dare tutto in ogni giocata. È una mentalità molto positiva, ed è quella giusta per raggiungere i grandi traguardi che ha raggiunto. Puoi vincere o perdere, ma l'intenzione di dare tutto deve esserci sempre".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan