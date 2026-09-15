Serie A, il verdetto del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di campionato

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Come riportato dal sito de l'ANSA, si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 settembre 2026

Il Giudice Sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Genoa, Lecce, Milan, Napoli, Torino e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.





Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



SECONDA SANZIONE



DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)



PRIMA SANZIONE



MKHITARYAN Henrikh (Inter)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



SECONDA SANZIONE



BRACAGLIA Gabriele (Frosinone)

HERMOSO CANSECO Mario (Roma)

LUCUMI' BONILLA Jhon Janer (Juventus)

PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)

SCHINGTIENNE Joel Marcel (Venezia)

SOHM Simon Solomon Junior (Venezia)

ZACCAGNI Mattia (Lazio)



PRIMA SANZIONE



AMONDARAIN Mikel Jesus (Bologna)

BELAHYANE Reda (Lazio)

CAQUERET Maxence (Como)

CITTADINI Giorgio (Frosinone)

DAVIS Keinan Vincent Joseph (Udinese)

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Genoa)

GILA FUENTES Mario (Milan)

LEYSEN Fedde (Sassuolo)

LIPANI Luca (Sassuolo)

N'DRI Konan Ignace Jocelyn (Lecce)

PISILLI Niccolò (Roma)

PULISIC Christian Mate (Milan)

SOARES DE PAULO Douglas Luiz (Juventus)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



NJIE Alieu Badara (Fiorentina)



ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00



KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.



NENCI Massimo (Atalanta): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale