MN - Pastore con fiducia: "Nel secondo tempo contro la Lazio segnali incoraggianti"

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Dopo il recente pareggio in campionato contro la Lazio, il Milan di Ruben Amorim si prepara all'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. In vista di questo importante incontro, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il giornalista ed opinionista sportivo Giuseppe Pastore. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Lazio-Milan a due facce

"Primo tempo sconcertante con tanta confusione tecnico e tattica, chiaramente Amorim ha sbagliato formazione mettendo in difficoltà giocatori come Modric, che vanno protetti e non costretti a fare quel tipo di calcio lì. Nella ripresa però ho visto segnali incoraggianti. Credo che contro la Lazio sia stato un incidente di percorso, che ci sia stata la reazione di gruppo così forte è un bel segnale, vuol dire che i ragazzi seguono l'allenatore. Con quest pareggio Amorim ha guadagnato un po' di respiro, ed è ancora imbattuto in questa stagione finora, è un merito non da sottovalutare.

Modric non può essere mai un problema, però Amorim dev'essere bravo a metterlo nelle giuste situazioni, Luka ha comunque 41 anni. Secondo me uno come lui adesso viene utilissimo nell'ultima mezz'ora, oppure in partite che puoi controllare in modo più semplice, vedi un Milan-Lecce. Contro la Lazio Modric sarebbe stato utilissimo nel finale, nell'ultima mezz'ora".