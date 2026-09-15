MN - Pastore: "Moreira mi aspetto di vederlo titolare a sinistra, difende anche meglio di Estupinan e di Bartesaghi".
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Dopo il recente pareggio in campionato contro la Lazio, il Milan di Ruben Amorim si prepara all'esordio in Europa League mercoledì sera a San Siro contro il Benfica. In vista di questo importante incontro, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il giornalista ed opinionista sportivo Giuseppe Pastore. Queste le sue parole sull'attualità rossonera:
Moreira, che impatto:
"Mi ha stupito molto, soprattutto dal passaggio dalla prima alla seconda partita giocata col Milan, è tipico di un giocatore che deve ancora ambientarsi in un campionato nuovo, vedi anche Mastantuono. Moreira mi sembra una minaccia per qualunque squadra. Mi aspetto di vederlo titolare a sinistra, difende anche meglio di Estupinan e di Bartesaghi".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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