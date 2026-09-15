Avete un obiettivo minimo? "In un club enorme come il Milan non esiste. Lo scopo è vincere la prossima gara"

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Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

Avete un obiettivo minimo?

"Nei grandi club, e il Milan è un club enorme, non esiste un obiettivo minimo. Qualsiasi sia il risultato, se non si vince, voi sarete qui e criticherete la squadra, dicendo che è troppo poco. Questa è la mia esperienza. L'ho vissuto persino in Portogallo: quando non si va in finale o non si vince, è un fallimento. E tutti in Portogallo dicono che il Benfica debba vincere l'Europa League; quindi è normale. Non c'è un obiettivo minimo: il nostro scopo è vincere la prossima partita ed è vincere in generale. O si vince o non si vince. Se non vinciamo, è ovvio che per tutti sarà considerato poco. Di conseguenza, non voglio essere l'allenatore che fissa come traguardo i quarti di finale o le semifinali. Questo non conta. Ciò che conta è che abbiamo un unico obiettivo, ed è vincere. Tutto ciò che è da meno sappiamo già che ci porterà delle critiche, perché questo è il prezzo da pagare per allenare il Milan. Non è tanto per una questione economica, dato che l'Europa League non ha nulla a che vedere con la Champions League, ma per il nostro orgoglio e il nostro modo di essere. Quindi non fisserò alcun obiettivo minimo: sappiamo che è difficile, ma lo scopo è vincere la prossima gara per essere più vicini al trofeo. Ragionando partita dopo partita saremo più vicini a vincere la competizione”.