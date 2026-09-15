Ramos sull'incontro con Ibrahimovic: "Avere l'appoggio di una leggenda come lui è molto importante"

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Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa

Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Ieri Ibrahimovic è stato a Milanello. Da ex attaccante ti ha dato qualche consiglio?

"Non mi ha dato consigli specifici. E' stato molto gentile, mi ha chiesto come sta andando. Mi ha accolto nel club ed è un piacere poter contare sulla sua presenza. Avere l'appoggio di una leggenda e di una personalità come lui è importante".