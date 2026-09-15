Ti sono arrivare delle critiche. Ramos: "Ogni partita è un'occasione per dimostrare il mio valore"

Ti sono arrivare delle critiche. Ramos: "Ogni partita è un'occasione per dimostrare il mio valore"MilanNews.it
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Oggi alle 15:48News
di Lorenzo De Angelis
Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa

Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni. 

Sono arrivate delle critiche anche a te in queste settimane perchè hai segnato un solo gol...

"C'è sempre l'idea che l'attaccante deve fare sempre gol, ma non è sempre così. Magari posso giocare bene senza però segnare. Ogni partita è un'occasione per dimostrare il mio valore". 