Ramos a Sky: "Vogliamo vincere l'Europa League. Ibra è una leggenda"

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Alla vigilia della partita di Europa League contro il Benfica, Gonçalo Ramos ha raccontato le emozioni di affrontare la sua ex squadra

Intervistato da Sky alla vigilia dell'esordio in Europa League del Milan contro il Benfica, ha rilasciato queste parole:

Come sarà affrontare il Benfica?

"Sarà un match speciale, una sensazione diversa perchè non ho mai giocato contro il Benfica che è il club del mio curore. Loro sono forti, ma sono felice di affrontarli".

Come sta andando il tuo inserimento nel Milan?

"Abbiamo tanti giocatori nuovi, stiamo imparando a conoscerci. Ci vorrà tempo, le grandi squadre non giocano bene dopo due partite. Dobbiamo continuare a lavorare".

Ieri Ibrahimovic è stato qui a Milanello...

"Abbiamo parlato normalmente, mi ha dato il suo benvenuto al Milan. E' una leggenda, è stato bello vederlo qui"

Al Benfica hai fatto il tuo record di gol in una stagione. Vorresti battere questo tuo record qui al Milan?

"Non ci penso molto. Quella stagione al Benfica è stata bella. Io voglio segnare tanto, ma la cosa più importante è che la squadra vada bene, poi arrivano i miei gol e i miei assist".

Vorresti vincere l'Europa League da protagonista?

"Vogliamo vincerla, ma sarà una stagione lunga e quindi dobbiamo pensare una partita alla volta. Sarebbe bello vincere l'Europa League ovviamente".

Confermi che non esulterai se dovessi segnare domani sera?

"No non esulto se segno. Il Benfica è la mia famiglia".