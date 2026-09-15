Domani si torna a giocare a San Siro, Ramos: "È sempre speciale giocare in casa, vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi"

vedi letture

Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa

Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Domani è la tua seconda partita a San Siro. Che atmosfera ti aspetti?

"E' sempre speciale giocare in casa. Sono qui da poco, non potuto giocare tanto a San Siro. Sarà una partita difficile, ma giocare in casa vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi. E questo è importante per noi".

Esulterai se dovessi fare gol domani sera?

"No non esulterei. Per me il Benfica è come casa mia, ho forse passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Però ho comunque tanta voglia di fare gol".