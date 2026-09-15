Amorim svela: "C'era la possibilità che tornassi a lavorare in Portogallo, ma ho scelto il Milan e sono contento"

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Alla vigilia di Milan-Benfica di Europa League Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

Dopo Lazio-Milan che riflessioni hai fatto per la formazione della partita di domani?

"Contro la Lazio c'è stato un cambio di atteggiamento da un tempo all'altro: ho fatto le mie valutazioni, non riguarda solo 2-3 nomi ma c'è stato un atteggiamento diverso. Non sono uno che tiene sempre lo stesso 11. C'è stato un cambiamento di atteggiamento generale. Dobbiamo considerare anche che ci troviamo in settimane in cui dobbiamo gestire più partite e quindi pensiamo non solo al Benfica, ma anche al Lecce. Comunque, contro la Lazio è stata una questione di atteggiamento".

Si era parlato nei mesi scorsi della possibilità che allenassi il Benfica...

"Avevo le idee chiare. C'era la possibilità che tornassi a lavorare in Portogallo, ma ho deciso di no. Se avessi ricevuto una chiamata da un club portoghese avrei detto di no. Poi il Milan mi ha chiamato e non potevo dire di no. Non sarei tornato in Portogallo, ho scelto il Milan e sono contento di questa decisione importante".