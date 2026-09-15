Gila su Amorim: "È molto vicino ai giocatori. Ha uno stile di gioco aggressivo e una mentalità molto europea"
Mario Gila, ai microfoni dal sito della UEFA, ha parlato così del tecnico rossonero Ruben Amorim: "È un allenatore che chiede molto alla squadra e ai giocatori e penso possa portare tante cose positive. Ha uno stile di gioco molto aggressivo e una mentalità molto europea, in linea con il calcio moderno. Lo vediamo nelle nostre partite: vogliamo essere aggressivi, vincere e recuperare il pallone nella trequarti offensiva.
Inoltre è molto vicino ai giocatori, e questo è importante. Giocare con una linea alta è difficile perché tutto si riduce all'ultimo centimetro, all'ultimo millimetro. Devi essere molto attento nelle coperture e sul tuo avversario. Ma se lavoriamo bene con la linea alta, siamo coordinati e comunichiamo, possiamo permettere alla squadra di giocare molto alta e aiutarla anche in fase difensiva".
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