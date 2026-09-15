Gila su Amorim: "È molto vicino ai giocatori. Ha uno stile di gioco aggressivo e una mentalità molto europea"

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Il difensore rossonero Mario Gila ha rilasciato alcune parole su Ruben Amorim, suo allenatore al Milan

Mario Gila, ai microfoni dal sito della UEFA, ha parlato così del tecnico rossonero Ruben Amorim: "È un allenatore che chiede molto alla squadra e ai giocatori e penso possa portare tante cose positive. Ha uno stile di gioco molto aggressivo e una mentalità molto europea, in linea con il calcio moderno. Lo vediamo nelle nostre partite: vogliamo essere aggressivi, vincere e recuperare il pallone nella trequarti offensiva.

Inoltre è molto vicino ai giocatori, e questo è importante. Giocare con una linea alta è difficile perché tutto si riduce all'ultimo centimetro, all'ultimo millimetro. Devi essere molto attento nelle coperture e sul tuo avversario. Ma se lavoriamo bene con la linea alta, siamo coordinati e comunichiamo, possiamo permettere alla squadra di giocare molto alta e aiutarla anche in fase difensiva".