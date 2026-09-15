Gila ha le idee chiare: "Siamo in Europa League e dobbiamo provare a vincerla"
Mario Gila, intervistato dal sito della UEFA, ha raccontato lo suo stato d'animo in vista dell'esordio di Europa League con la maglia del Milan: "Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso. Ora non vedo l'ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui.
Vincere l'Europa League? È molto importante, perché dobbiamo farlo con ogni torneo a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla. Aggiungere un altro trofeo europeo alla bacheca del Milan sarebbe qualcosa di bellissimo".
DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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