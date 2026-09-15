Gila ha le idee chiare: "Siamo in Europa League e dobbiamo provare a vincerla"

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Il difensore rossonero Mario Gila ha spiegato che il Milan deve giocare per vincere ogni competizione, compresa l'Europa League

Mario Gila, intervistato dal sito della UEFA, ha raccontato lo suo stato d'animo in vista dell'esordio di Europa League con la maglia del Milan: "Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso. Ora non vedo l'ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui.

Vincere l'Europa League? È molto importante, perché dobbiamo farlo con ogni torneo a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla. Aggiungere un altro trofeo europeo alla bacheca del Milan sarebbe qualcosa di bellissimo".

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

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