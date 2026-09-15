News

PHOTOGALLERY MN - Clima sereno a Milanello preparando la sfida al Benfica

PHOTOGALLERY MN - Clima sereno a Milanello preparando la sfida al Benfica
Oggi alle 12:11News
di Manuel Del Vecchio
fonte dai nostri inviati Antonello Gioia e Lorenzo De Angelis
I nostri inviati a Milanello raccontano uno spaccato dell'allenamento mattutino: clima molto sereno tra Amorim e la squadra

Si è concluso da poco il quarto d'ora di allenamento aperto alla stampa a Milanello per la sfida di domani sera in Europa League contro il Benfica. I nostri inviati nel centro sportivo rossonero segnalano un clima molto sereno: Amorim ha scherzato con la squadra - tutti presenti - prima dell'inizio, mentre Chukwueze è stato preso bonariamente di mira da tutti.

Il nigeriano, molto positivo e propositivo in queste settimane, è un po' la mascotte del gruppo. In attesa della conferenza stampa del tecnico portoghese potete vedere diverse immagini direttamente da Milanello grazie alla nostra photogallery.