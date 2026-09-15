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PHOTOGALLERY MN - Clima sereno a Milanello preparando la sfida al Benfica
I nostri inviati a Milanello raccontano uno spaccato dell'allenamento mattutino: clima molto sereno tra Amorim e la squadra
Si è concluso da poco il quarto d'ora di allenamento aperto alla stampa a Milanello per la sfida di domani sera in Europa League contro il Benfica. I nostri inviati nel centro sportivo rossonero segnalano un clima molto sereno: Amorim ha scherzato con la squadra - tutti presenti - prima dell'inizio, mentre Chukwueze è stato preso bonariamente di mira da tutti.
Il nigeriano, molto positivo e propositivo in queste settimane, è un po' la mascotte del gruppo. In attesa della conferenza stampa del tecnico portoghese potete vedere diverse immagini direttamente da Milanello grazie alla nostra photogallery.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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