Viviano: "Pulisic non ha giocato titolare solo perché non stava bene, altrimenti il Milan non può prescindere da lui"

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Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, sulle scelte di Amorim per il Milan.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, sulle scelte di Amorim per il Milan: "A me il Milan sta piacendo tantissimo senza palla e meno con la palla. Modric dà quella qualità, ma il problema è che, se vuoi essere più aggressivo in avanti, c'è troppo spazio da coprire e lui a 41 anni fa più fatica. Penso sinceramente che Pulisic non abbia giocato semplicemente perché non stava bene, altrimenti il Milan non può prescindere da lui in quella posizione".

TABELLINOLAZIO-MILAN 2-2

Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la quarta giornata della Serie A 2026/27.



Marcatori: 10’ Cancellieri, 39’ Noslin, 65’ e 67’ Moreira

LE FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (dal 84’ Lazzari), Šutalo (dal 84’ Leite), Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (dal 74’ Gudmundsson); Cancellieri (dal 59’ Isaksen), Noslin (dal 59’ Pinamonti), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti; Bordon, Pedraza; Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Serra. All.: Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić (dal 45’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 45’ Moreira); Loftus-Cheek (dal 45’ Pulisic), Cisse (dal 77’ Hutchinson); Ramos (dal 85’ Camarda). A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Comotto, Jashari, Saelemaekers. All.: Amorim.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 59’ Pulisic, 63’ Belahyane, 64’ Pavlovic, 78’ Zaccagni, 86’ Gila.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.