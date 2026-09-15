Gonçalo Ramos e la scelta di andare al Milan: "È impossibile dire di no a un club di queste dimensioni"

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L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos, arrivato in estate dal PSG, ha parlato del suo sbarco in un grande club come il Milan

Intervistato dalla UEFA, l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos ha parlato così del suo arrivo al Milan: "È impossibile dire di no a un club di queste dimensioni. Sapere che contavano su di me, per me è una delle cose più importanti e mi ha motivato a venire qui" le parole dell'attaccante portoghese riportate da A Bola.

Arrivato dal PSG dove non giocava spesso titolare, ora il nuovo numero 9 milanista punta a giocare con continuità e diventare un punto fermo del Milan di Ruben Amorim: "In un certo senso, quello era il mio ruolo lal PSG. Non giocavo spesso da titolare, finivo per entrare spesso dalla panchina e ho dovuto accettare la sfida. Non mi sarei mai arreso solo perché ero un sostituto, e alla fine ho dimostrato il mio valore in questo modo. Mi piace sentirmi importante. So di poter dare il mio contributo, non solo segnando gol. Spesso la gente vede solo quello, ma chi gioca sa che il calcio è molto di più, e io contribuisco enormemente alla squadra".