Gonçalo Ramos: "Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana"
In vista del debutto stagionale in Europa League del Milan, in programma domani sera a San Siro contro il Benfica, Gonçalo Ramos, ex della sfida, ha rilasciato un'intervista a UEFA TV, nella quale ha commentato così il fatto di essere il colpo di mercato più caro della storia del club di via Aldo Rossi: "Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C'è pressione perché rappresento un grande club, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana. A fine stagione quello che sia noi che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante".
MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Gillett
Assistenti: Davies, Greenhalgh
IV: Harrington
VAR: Attwell
AVAR: Kwiatkowski
DOVE VEDERE MILAN-BENFICA
Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026
Ore: 21:00
Stadio: San Siro
TV: SkySport
Streaming: SkyGO, NOWtv
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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