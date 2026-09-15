Gonçalo Ramos: "Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana"

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L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos ha commentato il fatto di essere il colpo di mercato più caro della storia del Milan

In vista del debutto stagionale in Europa League del Milan, in programma domani sera a San Siro contro il Benfica, Gonçalo Ramos, ex della sfida, ha rilasciato un'intervista a UEFA TV, nella quale ha commentato così il fatto di essere il colpo di mercato più caro della storia del club di via Aldo Rossi: "Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C'è pressione perché rappresento un grande club, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana. A fine stagione quello che sia noi che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante".

MILAN-BENFICA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Gillett

Assistenti: Davies, Greenhalgh

IV: Harrington

VAR: Attwell

AVAR: Kwiatkowski

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su MilanNews.it