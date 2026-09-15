Cardinale punta a sviluppare un modello di multiproprietà calcistica con il Milan al centro e guarda all'Al Nassr di CR7. L'indiscrezione di Sportitalia

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Secondo Sportitalia, Gerry Cardinale starebbe lavorando allo sviluppo di un modello di multiproprietà calcistica che possa avere nel Milan uno dei suoi principali punti di riferimento

Secondo quanto riferisce SportItalia, Gerry Cardinale starebbe lavorando allo sviluppo di un modello di multiproprietà calcistica che possa avere nel Milan uno dei suoi principali punti di riferimento. E per questo il numero uno di RedBird avrebbe avuto dei contatti preliminari e indiretti per provare ad acquistare l'Al Nassr, club arabo nel quale militano anche l'ex rossonero Joao Felix, Coman, Mané e soprattutto Cristiano Ronaldo.

Il sito di Sportitalia specifica che "al momento, però, è importante sottolineare come non si tratti di un’operazione in dirittura d’arrivo. I contatti sono stati indiretti e lo scenario appare in salita. Quella legata all’Al Nassr rappresenta una delle opportunità che Cardinale sta valutando, insieme ad altre possibilità, nell’ambito del progetto di espansione del network calcistico di RedBird. Durante l’estate Cardinale ha maturato ulteriormente la convinzione della necessità di sviluppare un modello di multiproprietà che possa fare riferimento anche e soprattutto al Milan. L’obiettivo è quello di creare maggiori sinergie tra i club appartenenti alla galassia RedBird, sfruttando competenze, strutture e conoscenze comuni. Un modello che non deve quindi limitarsi alla semplice appartenenza dei diversi club allo stesso proprietario, ma che punta a costruire una collaborazione più concreta sul piano sportivo e organizzativo".