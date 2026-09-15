Borghi non ha dubbi: “Bartesaghi merita più considerazione di Estupinian che ha uno storico molto negativo”
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.
“Pulsic è un acceleratore, è un acceleratore di gioco, è entrato molto bene e poi insomma, la situazione di Estupinian è forse la situazione più scabrosa perché c'è un uno storico molto negativo. Ok la concezione di Amorim riguardo ai laterali, però Bartesaghi merita un po' più di considerazione adesso rispetto a Estupinian perché può anche darti quella dimensione offensiva pur essendo naturalmente d’impostazione un terzino e non un'ala di sicuro e neanche un incursore, però Bartesaghi ha qualità, Bartesaghi ha anche passo, però non è entrato lui ma è entrato il giocatore che ha fatto esplodere il sabato pomeriggio milanista, ovvero Diego Morena”
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