Borghi non ha dubbi: “Bartesaghi merita più considerazione di Estupinian che ha uno storico molto negativo”

vedi letture

Stefano Borghi commenta e analizza la prestazione dei rossoneri in Lazio-Milan, match terminato 2-2.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato e commentato tutte le partite del weekend di Serie A e, nel farlo, ha parlato di Lazio-Milan. Queste le sue parole.

“Pulsic è un acceleratore, è un acceleratore di gioco, è entrato molto bene e poi insomma, la situazione di Estupinian è forse la situazione più scabrosa perché c'è un uno storico molto negativo. Ok la concezione di Amorim riguardo ai laterali, però Bartesaghi merita un po' più di considerazione adesso rispetto a Estupinian perché può anche darti quella dimensione offensiva pur essendo naturalmente d’impostazione un terzino e non un'ala di sicuro e neanche un incursore, però Bartesaghi ha qualità, Bartesaghi ha anche passo, però non è entrato lui ma è entrato il giocatore che ha fatto esplodere il sabato pomeriggio milanista, ovvero Diego Morena”