Fondazione Milan: lo sport per il benessere mentale delle giovani generazioni

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In Europa League, Fondazione Milan lascia per la prima volta il proprio spazio sulla maglia a The Madhappy Foundation, dando il via a un percorso che punta sulla prevenzione tra i giovani, con il supporto del programma Take Care di UEFA

Usare lo sport come strumento di cambiamento sociale e contribuire al benessere dei giovani. È la missione che guida da sempre Fondazione Milan e che oggi la porta ad accendere i riflettori su una sfida sempre più rilevante per le nuove generazioni: il benessere mentale.

Alla base, la volontà di cambiare paradigma: non affrontare il tema solo quando il disagio diventa crisi, ma agire prima, promuovendo fin da giovani consapevolezza, fiducia in sé stessi, relazioni positive e senso di appartenenza. È qui che lo sport può avere un ruolo concreto, creando spazi sicuri e occasioni per sviluppare e rafforzare queste capacità.

A introdurre il tema sarà la maglia rossonera, realizzata in collaborazione con il Technical Partner PUMA, brand sportivo globale che dal 2025 affianca Madhappy su una serie di progetti di abbigliamento nati da un comune spirito di ottimismo e benessere. Per la prima volta, Fondazione Milan lascerà a un’altra realtà il proprio spazio sul retro della maglia nelle competizioni europee: The Madhappy Foundation, organizzazione impegnata nella promozione del benessere mentale. A partire da Milan-Benfica e per tutte le gare di UEFA Europa League 2026/27, la scelta farà leva sulla visibilità internazionale del Club per portare il tema all’attenzione di un pubblico globale.

La scelta di The Madhappy Foundation nasce dalla sua capacità di parlare in modo autentico alle giovani generazioni e di portare sul tema una prospettiva internazionale. Nata a Los Angeles, Madhappy è un marchio di abbigliamento fondato su una filosofia ottimistica, che ha fatto del benessere mentale un elemento centrale della propria identità. Il marchio destina l’1% dei ricavi netti a iniziative per la salute mentale attraverso The Madhappy Foundation, supportando la ricerca e organizzazioni come The JED Foundation, Child Mind Institute e il Positive Psychology Center dell’Università della Pennsylvania. Insieme, Fondazione Milan e The Madhappy Foundation intendono dare voce a questa tematica e ispirare una maggiore consapevolezza tra i giovani di tutto il mondo.

È un focus che si inserisce nel cuore dell’impegno di Fondazione Milan: utilizzare lo sport come leva di inclusione, crescita e cambiamento sociale, con particolare attenzione ai giovani e ai contesti di maggiore vulnerabilità. Dal 2003, la Fondazione ha destinato oltre 13 milioni di euro a progetti in Italia e nel mondo, raggiungendo più di 200.000 beneficiari.

La presenza di The Madhappy Foundation sulla maglia rappresenta solo l’inizio. Rafforzato dalla collaborazione con UEFA attraverso il programma Take Care – un’iniziativa educativa che promuove la consapevolezza su salute e benessere tra bambini e ragazzi, incoraggiando abitudini e comportamenti responsabili attraverso il potere del calcio – il percorso proseguirà nel corso della stagione con nuovi progetti, iniziative e momenti di sensibilizzazione dedicati al benessere mentale, coinvolgendo sempre più direttamente le giovani generazioni.