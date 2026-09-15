Gonçalo Ramos rivela: "Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan"

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In vista dell'esordio del Milan in Europa League contro il Benfica, Gonçalo Ramos ha commentato la pressione che c'è per essere l'acquisto più caro della storia del club rossonero

Domani sera contro il Benfica, sua ex squadra, sarà ancora una volta Gonçalo Ramos a guidare l'attacco rossonero nel debutto stagionale in Europa League del Milan. L'attaccante portoghese è arrivato quest'estate a Milanello con aspettative altissime visto che è l'acquisto più caro della storia del club di via Aldo Rossi che lo ha pagato oltre 70 milioni di euro per prenderlo dal PSG. Intervistato da UEFA TV, il nuovo numero 9 milanista ha commentato così la pressione che c'è intorno a lui:

"Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C'è pressione perché rappresento un grande club, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana. A fine stagione quello che sia noi che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante".