Serie A, archiviata la quarta giornata: tutti i risultati delle partite
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Tutti i risultati delle 10 partite valide per il quarto turno del campionato di Serie A
Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di Serie A.
SERIE A: I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA
VENEZIA - FIORENTINA 2-4
GENOA - FROSINONE 1-1
LAZIO - MILAN 2-2
ATALANTA - CAGLIARI 1-2
LECCE MONZA 3-2
NAPOLI - BOLOGNA 1-0
SASSUOLO - JUVENTUS 3-2
TORINO - ROMA 0-2
COMO - PARMA 2-1
INTER - UDINESE 5-3
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