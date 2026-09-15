Serie A, archiviata la quarta giornata: tutti i risultati delle partite

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Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Tutti i risultati delle 10 partite valide per il quarto turno del campionato di Serie A

Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di Serie A.

SERIE A: I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA 

VENEZIA - FIORENTINA 2-4

GENOA - FROSINONE 1-1

LAZIO - MILAN 2-2

ATALANTA - CAGLIARI 1-2

LECCE MONZA 3-2

NAPOLI - BOLOGNA 1-0

SASSUOLO - JUVENTUS 3-2

TORINO - ROMA 0-2

COMO - PARMA 2-1

INTER - UDINESE 5-3