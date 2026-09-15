Serie A, due squadre in fuga scudetto? La classifica aggiornata

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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Di seguito la classifica aggiornata al termine della quarta giornata del campionato di Serie A.

Archiviata la quarta giornata di Serie A con le tre partite di ieri sera, Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese, questa è la classifica aggiornata.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Roma 12
Inter 12
Lazio 10
Como 10
Cagliari 9
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0