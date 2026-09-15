Coppa Italia, riprendono i sedicesimi di finale: ecco chi scenderà in campo

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Oggi quattro squadre scenderanno in campo e si affronteranno per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Messo un attimo in pausa il campionato, con la quarta giornata che è terminata ieri sera con le partite di Como, Roma e Inter, è tempo di pensare all'Europa League e, per alcuni, ai sedicesimi di Coppa Italia. Quest'oggi infatti quattro squadre, Fiorentina-Pisa e Genoa-Sudtirol si affronteranno per conquistare gli ottavi di finale della competizione.

COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE: IL PROGRAMMA DI OGGI

ore 18:00 Genoa - Sudtirol

ore 21:00 Fiorentina - Pisa